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Голевая передача Кныжова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Колорадо»

07:19
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«Сан-Хосе» выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Шаркс» прервали трехматчевую серию поражений.

Российские хоккеисты «Сан-Хосе» Александр Барабанов и Николай Кныжов сделали по голевой передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Джост — 4 (Немет, Макдональд), 35:39 — 0:1. Бураковски — 17 (Кадри, Тимминс), 38:18 — 0:2. Хертл — 18 (Кейн, Барабанов), 39:47 — 1:2. Хертл — 19 (Кейн, Кныжов), 42:50 — 2:2. Карлссон — 7 (бол., Кейн, Хертл), 49:18 — 3:2.

Вратари: Корженарж — Грубауэр (57:34).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 33 (12+9+12) — 32 (10+16+6).

Наши: Барабанов (18.46/0/+1), Кныжов (19.17/1/+1) — Ничушкин (13.58/1/+1).

6 мая. Сан-Хосе. SAP Center.

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