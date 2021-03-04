«Колорадо» всухую победил «Сан-Хосе», Ничушкин и Кныжов — без очков
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил «Сан-Хосе» со счетом 4:0. Дубль оформил Микко Рантанен.
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провел на льду 11 мину 20 секунд, сделал 2 хита и заработал показатель полезности «0».
Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов сыграл 18 минут 18 секунд, за которые совершил 1 бросок по воротам, сделал 1 хит, а его показатель полезности также составил «0».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Голы: Рантанен — 9 (Маккиннон, Ландескуг), 34:24 — 0:1. Жирар — 4 (Рантанен, Ландескуг), 45:29 — 0:2. Ландескуг — 6 (бол., Кадри, Рантанен), 48:23 — 0:3. Рантанен — 10 (Кадри, Ландескуг), 54:34 — 0:4.
Вратари: Джонс — Грубауэр.
Штраф: 14 — 6.
Броски: 26 (9+7+10) — 38 (10+10+18).
Наши: Кныжов (18.18/1/0) — Ничушкин (11.25/0/0).
4 марта. Сан-Хосе. SAP Center.
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