«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил «Сан-Хосе» со счетом 4:0. Дубль оформил Микко Рантанен.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провел на льду 11 мину 20 секунд, сделал 2 хита и заработал показатель полезности «0».

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов сыграл 18 минут 18 секунд, за которые совершил 1 бросок по воротам, сделал 1 хит, а его показатель полезности также составил «0».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Голы: Рантанен — 9 (Маккиннон, Ландескуг), 34:24 — 0:1. Жирар — 4 (Рантанен, Ландескуг), 45:29 — 0:2. Ландескуг — 6 (бол., Кадри, Рантанен), 48:23 — 0:3. Рантанен — 10 (Кадри, Ландескуг), 54:34 — 0:4.

Вратари: Джонс — Грубауэр.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 26 (9+7+10) — 38 (10+10+18).

Наши: Кныжов (18.18/1/0) — Ничушкин (11.25/0/0).

4 марта. Сан-Хосе. SAP Center.