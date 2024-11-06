«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Коламбус», Марченко забил после передачи Чинахова

«Сан-Хосе» дома победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Александр Веннберг. Еще один гол хозяев на счету Джека Томпсона.

У гостей единственной шайбой отметился россиянин Кирилл Марченко, одним из ассистентов которого выступил его соотечественник Егор Чинахов.

«Сан-Хосе» (10 очков) занимает предпоследнее, 15-е место в Западной конференции НХЛ. «Коламбус» (12) потерпел третье поражение кряду и идет десятым на «Востоке».

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«Сан-Хосе» — «Коламбус» — 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Томпсон — 1 (У. Смит, Зеттерлунд), 38:49 — 1:0. Марченко — 5 (Северсон, Чинахов), 49:17 — 1:1. Веннберг — 3 (Зеттерлунд), 63:11 — 2:1.

Вратари: Ванечек — Мерзликинс.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (6+11+7+3) — 51 (13+17+19+2).

Наши: — - Воронков (12.42/2/0), Марченко (17.47/2/+1), Проворов (29.16/4/0), Чинахов

(19.32/5/+1).6 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.