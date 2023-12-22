«Сан-Хосе» — «Каролина»: видеообзор матча

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на выезде «Сан-Хосе» — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Койотс» отличились Майкл Кесселринг, Клэйтон Келлер, Александр Керфут, Ник Шмальц и Лоусон Крауз. У «Шаркс» шайбы забросили Энтони Даклер и Филип Задина.

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