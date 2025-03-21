«Сан-Хосе» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» на выезде победила «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Харрикейнз» с 88 очками — на второй строчке таблицы Восточной конференции. «Сан-Хосе» (45) — на 16-м месте «Запада».