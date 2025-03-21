«Каролина» победила «Сан-Хосе»
«Каролина» на выезде победила «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
У гостей шайбы забросили Сет Джарвис, Шон Уокер и Себастьян Ахо. Вратарь хозяев Георгий Романов сделал 26 сейвов.
«Харрикейнз» с 88 очками — на второй строчке таблицы Восточной конференции. «Сан-Хосе» (45) — на 16-м месте «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Каролина» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Эклунд — 15 (мен., Делландреа), 13:00 — 1:0. Джарвис — 27, 30:31 — 1:1. Ахо — 26 (Блэйк, Бернс), 44:58 — 1:2. Уокер — 4 (Холл, Гостисбеер), 54:18 — 1:3.
Вратари: Романов — Андерсен.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (9+6+11) — 29 (12+10+7).
Наши: Коваленко (12.53/0/0), Мухамадуллин (17.23/0/-1) — Орлов (17.36/1/0).
21 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 11373 зрителя.
Положение команд
