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Сегодня, 08:14

«Каролина» обыграла «Сан-Хосе», Сет Джарвис оформил дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Каролина» на выезде победила «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Сет Джарвис, еще по голу забили Джейкоб Славин, Стефан Ноесен, Мартин Нечас и Бретт Пеши. У «Шаркс» отличились Фабиан Зеттерлунд, Филип Задина и Вильям Эклунд.

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов провел на льду 14 минут 22 секунды и не отличился результативными действиями. Защитник команды Николай Кныжов сыграл 16 минут 52 секунды.

Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов тоже не отметился в матче набранными очками. Он провел на льду 17 минут 58 секунд.

«Каролина» набрала 6 очков в 4 играх и занимает первое место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» проиграл третий матч подряд и находится на 15-й строчке «Запада» (1 очко).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Каролина» — 3:6 (1:1, 2:1, 0:4)

Голы: Зеттерлунд — 1 (Гертл), 3:14 — 1:0. Джарвис — 1 (бол., Бантинг, Терявяйнен), 4:06 — 1:1. Слэвин — 2 (мен.), 28:54 — 1:2. Задина — 2 (бол., Зеттерлунд), 29:11 — 2:2. Эклунд — 1 (бол., Тран, Гертл), 36:06 — 3:2. Ноесен — 1 (бол., Котканиеми, Шей), 49:07 — 3:3. Джарвис — 2 (бол., п.в., Нечас, Бернс), 51:51 — 3:4. Нечас — 2 (Бантинг, Шей), 54:53 — 3:5. Пеши — 1 (Котканиеми, Ноесен), 55:07 — 3:6.

Вратари: Блэквуд — Андерсен (Раанта, 5:27, 50:57 — 51:51).

Штраф: 14 — 22.

Броски: 16 (5+6+5) — 42 (18+12+12).

Наши: Барабанов (14.22/0/0), Кныжов (16.53/0/0) — Орлов (17.57/0/0).

18 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 10378 зрителей.

ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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1 Каролина 4 3 1 6
2 Айлендерс 2 2 0 4
3 Питтсбург 3 2 1 4
4 Рейнджерс 3 2 1 4
5 Филадельфия 3 2 1 4
6 Нью-Джерси 3 1 2 3
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5 Сент-Луис 2 1 1 3
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