«Каролина» обыграла «Сан-Хосе», Сет Джарвис оформил дубль
«Каролина» на выезде победила «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
В составе «Харрикейнз» дубль оформил Сет Джарвис, еще по голу забили Джейкоб Славин, Стефан Ноесен, Мартин Нечас и Бретт Пеши. У «Шаркс» отличились Фабиан Зеттерлунд, Филип Задина и Вильям Эклунд.
Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов провел на льду 14 минут 22 секунды и не отличился результативными действиями. Защитник команды Николай Кныжов сыграл 16 минут 52 секунды.
Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов тоже не отметился в матче набранными очками. Он провел на льду 17 минут 58 секунд.
«Каролина» набрала 6 очков в 4 играх и занимает первое место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» проиграл третий матч подряд и находится на 15-й строчке «Запада» (1 очко).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Каролина» — 3:6 (1:1, 2:1, 0:4)
Голы: Зеттерлунд — 1 (Гертл), 3:14 — 1:0. Джарвис — 1 (бол., Бантинг, Терявяйнен), 4:06 — 1:1. Слэвин — 2 (мен.), 28:54 — 1:2. Задина — 2 (бол., Зеттерлунд), 29:11 — 2:2. Эклунд — 1 (бол., Тран, Гертл), 36:06 — 3:2. Ноесен — 1 (бол., Котканиеми, Шей), 49:07 — 3:3. Джарвис — 2 (бол., п.в., Нечас, Бернс), 51:51 — 3:4. Нечас — 2 (Бантинг, Шей), 54:53 — 3:5. Пеши — 1 (Котканиеми, Ноесен), 55:07 — 3:6.
Вратари: Блэквуд — Андерсен (Раанта, 5:27, 50:57 — 51:51).
Штраф: 14 — 22.
Броски: 16 (5+6+5) — 42 (18+12+12).
Наши: Барабанов (14.22/0/0), Кныжов (16.53/0/0) — Орлов (17.57/0/0).
18 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 10378 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|4
|3
|1
|6
|2
|Айлендерс
|2
|2
|0
|4
|3
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|4
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|5
|Филадельфия
|3
|2
|1
|4
|6
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|3
|7
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|4
|3
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|6
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|3
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|3
|3
|0
|6
|2
|Миннесота
|3
|2
|1
|4
|3
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|4
|Даллас
|2
|1
|1
|3
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|6
|Виннипег
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Нэшвилл
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|4
|4
|0
|8
|2
|Ванкувер
|3
|2
|1
|4
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|3
|4
|Калгари
|3
|1
|2
|3
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Эдмонтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|1
|8
|Сиэтл
|4
|0
|4
|1
|18.10
|02:00
|
Филадельфия – Ванкувер
|2 : 0
|18.10
|02:00
|
Баффало – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|2 : 5
|18.10
|02:30
|
Айлендерс – Аризона
|1 : 0
|18.10
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|1 : 6
|18.10
|03:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|1 : 5
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|1 : 4
|18.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Каролина
|3 : 6
|18.10
|05:30
|
Вегас – Даллас
|3 : 2 Б
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|3
|7
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|3
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|4
|4
|
|
Брэндон Хагель
Тампа-Бэй
|4
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Джой Даккорд
Сиэтл
|1
|0.92
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|2
|1.00