«Сан-Хосе» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» обыграл «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев заброшенной шайбой отметился Тайлер Тоффоли, у гостей забили Назем Кадри (дубль), Коннор Зари и Микаэль Баклунд.

У «Сан-Хосе» серия из пяти поражений подряд. Он занимает 11-е место в таблице Западной конференции (58 очков после 56 матчей). «Калгари» идет 13-м (54 очка после 57 встреч).

В следующем матче «Сан-Хосе» 1 марта примет «Эдмонтон», «Калгари» в тот же день сыграет на выезде с «Лос-Анджелесом».

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