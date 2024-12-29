«Сан-Хосе» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Калгари» набрал 41 очко и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с 28 очками — на 15-й строчке.