«Сан-Хосе» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Встреча прошла в Сан-Хосе.

У хозяев дубли оформили Маклин Селебрини и Барклай Гудроу, также по шайбе забросили Джон Клинберг и Тайлер Тоффоли. Российский вратарь Ярослав Аскаров отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

У гостей отличились Блэйк Коулман, Райан Ломберг и Назем Кадри.

«Шаркс» с 37 очками занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Флэймз» с 30 очками — на 15-й строчке «Запада».