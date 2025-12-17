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«Сан-Хосе» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Ярошенко

«Сан-Хосе» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Встреча прошла в Сан-Хосе.

У хозяев дубли оформили Маклин Селебрини и Барклай Гудроу, также по шайбе забросили Джон Клинберг и Тайлер Тоффоли. Российский вратарь Ярослав Аскаров отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

У гостей отличились Блэйк Коулман, Райан Ломберг и Назем Кадри.

«Шаркс» с 37 очками занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Флэймз» с 30 очками — на 15-й строчке «Запада».

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Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 4 2 2 6
2 Оттава 3 2 1 4
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5 Торонто 4 2 2 4
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1 Виннипег 4 3 1 7
2 Юта 4 3 1 6
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8.10 02:30 Вашингтон – Питтсбург 5 : 3
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