«Калгари» победил «Сан-Хосе», Аскаров сделал 30 сейвов

«Калгари» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Назем Кадри, два гола забил Джонатан Юбердо. У хозяев отметился Маклин Селебрини.

Вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров сделал 30 сейвов.

«Калгари» набрал 41 очко и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с 28 очками — на 15-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Калгари» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Юбердо — 14 (Уигар, Кадри), 4:40 — 0:1. Селебрини — 12 (бол., Веннберг, Тоффоли), 23:04 — 1:1. Баклунд — 7 (бол., Кадри, Андерссон), 26:50 — 1:2. Юбердо — 15 (п.в.), 59:59 — 1:3.

Вратари: Аскаров (57:19 — 57:29, 58:03 — 59:59) — Вольф.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 22 (7+7+8) — 33 (17+9+7).

Наши: Костин (15.08/0/0), Мухамадуллин (14.51/1/0) — -.

29 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.