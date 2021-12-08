Хет-трик Хертла принес «Сан-Хосе» победу над «Калгари», у Барабанова две голевых передачи

«Сан-Хосе» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе «Шаркс» хет-триком отличился Томаш Хертл, по одной шайбе забросили Логан Кутюр и Эрик Карлссон. Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов сделал две результативных передачи.

У «Калгари» отличились Диллон Дюбе, Джонатан Годро и Адам Ружичка.

«Сан-Хосе» прервал свою серию из двух поражений подряд. «Калгари» проиграл вторую встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Калгари» — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Голы: Дюбе — 3 (Лучич), 1:37 — 0:1. Хертл — 10 (бол., Барабанов, Бернс), 8:58 — 1:1. Годро — 10 (Ткачак, Линдхольм), 11:55 — 1:2. Ружичка — 1 (Танев, Ричардсон), 24:31 — 1:3. Карлссон — 7 (Кутюр, Уотерби), 30:08 — 2:3. Кутюр — 8 (бол., Карлссон, Дален), 34:27 — 3:3. Хертл — 11 (Барабанов), 38:10 — 4:3. Хертл — 12 (п.в., Кутюр, Бернс), 59:18 — 5:3.

Вратари: Хилл — Владарж (58:22 — 59:18).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (8+14+5) — 43 (12+16+15).

Наши: Барабанов (16.21/1/0) — Задоров (16.03/1/0).

8 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.