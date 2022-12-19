Дубль Линдхольма за 19 секунд принес «Калгари» победу над «Сан-Хосе»

«Калгари» в гостях обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Флэймз» шайбы на счету Тайлера Тоффоли, Милана Лучича, Элиаса Линдхольма (дубль за 19 секунд) и Диллона Дюбе. У «Шаркс» забивали Тимо Майер и Томас Хертл.

«Калгари» с 34 очками занимает 9-е место на «Западе». «Сан-Хосе» — 13-е с 26 очками.