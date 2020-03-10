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«Сан-Хосе» из-за коронавируса не сможет сыграть дома до конца марта

07:26
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Домашняя арена «Сан-Хосе» из-за угрозы распространения коронавируса не сможет принимать публичные мероприятия до конца марта, сообщается на официальном сайте клуба. До конца марта «акулы» будут либо играть без зрителей, либо проведут матчи либо на нейтральной площадке. Им осталось провести в марте три встречи дома — с «Монреалем», «Бостоном» и «Аризоной».

Ранее НХЛ запросила клубы о доступных датах в календарях их стадионов для проведения матчей в конце апреля на тот случай, если продолжится распространение коронавируса и матчи будут отложены.

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