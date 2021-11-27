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«Сан-Хосе» готов оставить у себя часть зарплаты Эвандера Кейна в случае обмена

23:20
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«Сан-Хосе» хочет обменять нападающего Эвандера Кейна. Клуб готов взять на себя часть зарплаты хоккеиста, чтобы повысить шансы на трейд, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Форвард «Шаркс» был отстранен на 21-й матч НХЛ из-за нарушения антиковидного протокола перед стартом сезона.

У Эвандера Кэйна, в январе заявившего о банкротстве, остается еще четыре года контракта с «Сан-Хосе» с кэпхитом 7 миллионов долларов.

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Иван Шитик все материалы автора
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