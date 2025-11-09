«Сан-Хосе» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» дома победил «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Сан-Хосе» (17 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на девятое место в Западной конференции НХЛ. «Флорида» (15) идет 14-й на «Востоке».