Хоккей
НХЛ

9 ноября, 08:41

«Сан-Хосе» победил «Флориду», Аскаров сделал 37 сейвов, Тарасов — 20

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Сан-Хосе» на домашнем льду переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Маклина Селебрини, Адама Годетта и Александра Веннберга. Дмитрий Орлов сделал результативную передачу. Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров пропустил одну шайбу, отразив 37 бросков по своим воротам.

Единственную шайбу гостей забросил Брэд Маршан. На счету вратаря Даниила Тарасова 20 сейвов.

«Сан-Хосе» (17 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на девятое место в Западной конференции НХЛ. «Флорида» (15) идет 14-й на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 06:00. SAP Center (Сан-Хосе)
Сан-Хосе
Флорида

Источник: Таблица НХЛ
Даниил Тарасов (Флорида)
Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Флорида Пантерз
  • ГлавПатриот

    Ещё один привет alohan от тиходонского)) запад это вам не восток, а то всё "как легко там шакалить")))

    09.11.2025

  • nikola mozaev

    Как же всё изменилось за полгода: вечные аутсайдеры из Сан-Хосе уверенно обыгрывают чемпионов из Флориды! Селебрини зажигает у чужих ворот, а Аскаров непробиваемой стеной стоит в воротах Сан-Хосе.

    09.11.2025

    «Тампа» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

    «Коламбус» проиграл «Ванкуверу», Воронков и Марченко набрали по три очка
