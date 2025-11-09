«Сан-Хосе» победил «Флориду», Аскаров сделал 37 сейвов, Тарасов — 20

«Сан-Хосе» на домашнем льду переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Маклина Селебрини, Адама Годетта и Александра Веннберга. Дмитрий Орлов сделал результативную передачу. Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров пропустил одну шайбу, отразив 37 бросков по своим воротам.

Единственную шайбу гостей забросил Брэд Маршан. На счету вратаря Даниила Тарасова 20 сейвов.

«Сан-Хосе» (17 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на девятое место в Западной конференции НХЛ. «Флорида» (15) идет 14-й на «Востоке».