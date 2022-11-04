«Флорида» по буллитам обыграла «Сан-Хосе»

«Флорида» на выезде обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время матч закончился вничью 3:3. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Решающий удар забил Сэм Райнхарт.

Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился результативной передачей.

«Пантерз» набрали 13 очков и занимают 8-е место в Восточной конференции. У «Шаркс» 8 очков и 13-я строчка на Западе.

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«Сан-Хосе» — «Флорида» — 3:4 Б (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Барков — 2 (бол., Лунделл, Ткачак), 13:43 — 0:1. Гудас — 1 (Ткачак, Верхэге), 35:50 — 0:2. Майер — 4 (бол., Барабанов, Карлссон), 41:04 — 1:2. Карлссон — 10 (Бонино), 46:34 — 2:2. Беннинг — 1 (Карлссон, Кутюр), 51:48 — 3:2. Верхэге — 5 (Ткачак, Лунделл), 58:38 — 3:3.

Победный буллит: Райнхарт.

Вратари: Раймер (65:00) — Бобровский (57:44 — 58:38, 65:00).

Штраф: 17 — 6.

Броски: 39 (9+13+14+3) — 44 (19+14+5+6).

Наши: Барабанов (19.03/4/0) — -.

4 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 10182 зрителя.