«Флорида» по буллитам обыграла «Сан-Хосе»
«Флорида» на выезде обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.
В основное время матч закончился вничью 3:3. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Решающий удар забил Сэм Райнхарт.
Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился результативной передачей.
«Пантерз» набрали 13 очков и занимают 8-е место в Восточной конференции. У «Шаркс» 8 очков и 13-я строчка на Западе.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Флорида» — 3:4 Б (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Барков — 2 (бол., Лунделл, Ткачак), 13:43 — 0:1. Гудас — 1 (Ткачак, Верхэге), 35:50 — 0:2. Майер — 4 (бол., Барабанов, Карлссон), 41:04 — 1:2. Карлссон — 10 (Бонино), 46:34 — 2:2. Беннинг — 1 (Карлссон, Кутюр), 51:48 — 3:2. Верхэге — 5 (Ткачак, Лунделл), 58:38 — 3:3.
Победный буллит: Райнхарт.
Вратари: Раймер (65:00) — Бобровский (57:44 — 58:38, 65:00).
Штраф: 17 — 6.
Броски: 39 (9+13+14+3) — 44 (19+14+5+6).
Наши: Барабанов (19.03/4/0) — -.
4 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 10182 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|11
|8
|3
|16
|2
|Каролина
|10
|7
|3
|15
|3
|Айлендерс
|11
|7
|4
|14
|4
|Рейнджерс
|12
|6
|6
|14
|5
|Филадельфия
|10
|5
|5
|12
|6
|Вашингтон
|12
|5
|7
|12
|7
|Питтсбург
|11
|4
|7
|10
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|10
|1
|20
|2
|Баффало
|10
|7
|3
|14
|3
|Тампа-Бэй
|11
|6
|5
|13
|4
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|5
|Детройт
|10
|5
|5
|12
|6
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|7
|Монреаль
|11
|5
|6
|11
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|2
|Виннипег
|10
|6
|4
|13
|3
|Чикаго
|11
|5
|6
|12
|4
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|5
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|7
|Аризона
|10
|3
|7
|7
|8
|Сент-Луис
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|10
|2
|20
|2
|Эдмонтон
|11
|7
|4
|14
|3
|Сиэтл
|12
|6
|6
|14
|4
|Лос-Анджелес
|13
|6
|7
|13
|5
|Калгари
|9
|5
|4
|10
|6
|Ванкувер
|11
|3
|8
|8
|7
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|8
|Анахайм
|11
|3
|8
|7
|4.11
|02:00
|
Оттава – Вегас
|4 : 5
|4.11
|02:00
|
Рейнджерс – Бостон
|2 : 5
|4.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|3 : 4 Б
|4.11
|02:30
|
Детройт – Вашингтон
|3 : 1
|4.11
|03:00
|
Виннипег – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|4.11
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|0 : 4
|4.11
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|2 : 5
|4.11
|03:30
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|2 : 1 ОТ
|4.11
|04:00
|
Калгари – Нэшвилл
|1 : 4
|4.11
|04:00
|
Эдмонтон – Нью-Джерси
|3 : 4
|4.11
|05:00
|
Аризона – Даллас
|2 : 7
|4.11
|05:00
|
Ванкувер – Анахайм
|8 : 5
|4.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|3 : 4 Б
|4.11
|20:00
|
Колорадо – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|24
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|11
|22
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|11
|18
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|12
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|12
|9
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|11
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66
|
|
Адин Хилл
Вегас
|4
|1.72