«Сан-Хосе» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» выиграла у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Шаркс» потерпели восьмое поражение подряд.

«Филадельфия» с 38 очками в 38 играх занимает 10-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» располагается на 15-й строчке в Западной конференции — 28 очков в 40 матчах.