«Филадельфия» победила «Сан-Хосе» в гостевом матче, Орлов забил гол, Мичков сделал передачу

«Филадельфия» выиграла у «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев заброшенной шайбой отметился российский защитник Дмитрий Орлов. В сезоне-2025/26 34-летний хоккеист в 68 матчах набрал 29 (3+26) очков.

У гостей отличились Оуэн Типпетт, Кристиан Дворак, Трэвис Санхейм и Ноа Кэйтс. У российского нападающего Матвея Мичкова результативный пас. В сезоне-2025/26 21-летний форвард в 68 матчах набрал 37 (16+21) очков.

«Сан-Хосе» проиграл в четвертом матче подряд. Он занимает 11-е место в таблице Западной конференции (70 очков после 68 игр). «Филадельфия» (80 очков после 69 встреч) идет 10-й в Восточной конференции.

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