Гол Замулы помог «Филадельфии» переиграть «Сан-Хосе»

«Филадельфия» выиграла у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Шаркс» потерпели восьмое поражение подряд.

Российский защитник «Флайерз» Егор Замула забросил одну шайбу. Теперь у него 8 (3+5) очков в 28 играх этого сезона.

«Филадельфия» с 38 очками в 38 играх занимает 10-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» располагается на 15-й строчке в Западной конференции — 28 очков в 40 матчах.