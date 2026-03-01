«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» дома победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Игра проходила на SAP Center (Сан-Хосе) 1 марта.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Маклин Селебрини, Майк Миса, Барклай Гудроу, Александр Веннберг и российский защитник Шакир Мухамадуллин.

У гостей забили Леон Драйзайтль, Эван Бушар, Трент Фредерик и Джейк Уолман.

«Сан-Хосе» победил после пяти поражений подряд. Он занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 60 очками после 57 встреч. «Эдмонтон» (66 очков после 61 игры) идет на седьмом месте.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max