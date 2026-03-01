«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон», Мухамадуллин забил победный гол

«Сан-Хосе» победил «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Маклин Селебрини, Майк Миса, Барклай Гудроу, Александр Веннберг и российский защитник Шакир Мухамадуллин. В сезоне-2025/26 24-летний россиянин в 26 матчах набрал 8 (4+4) очков.

Российский вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 20 бросков в створ из 24.

У гостей забили Леон Драйзайтль, Эван Бушар, Трент Фредерик и Джейк Уолман.

«Сан-Хосе» победил после пяти поражений подряд. Он занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 60 очками после 57 встреч. «Эдмонтон» (66 очков после 61 игры) идет на седьмом месте.

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