«Эдмонтон» победил «Сан-Хосе»

«Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Тай Эмберсон, Макс Джонс и Кори Перри.

«Эдмонтон» набрал 101 очок в 82 матчах и занял 6-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» — последний (52 очка в 82 играх).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Эмберсон — 2 (Макдэвид, Дж. Скиннер), 8:20 — 0:1. Джонс — 1 (Хенрик, Эмберсон), 30:17 — 0:2. Перри — 19 (п.в., Капанен), 57:23 — 0:3.

Вратари: Георгиев (56:14 — 57:23) — С. Скиннер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 18 (6+6+6) — 28 (8+9+11).

Наши: Гущин (13.59/1/-1), Коваленко (15.19/0/-1) — Подколзин (10.51/2/0).

17 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.