«Эдмонтон» на выезде разгромил «Сан-Хосе»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Сан-Хосе» со счетом 6:1.

В составе «Ойлерз» 3 (1+2) очка набрал Коннор Макдэвид, 3 (2+1) у Райана Нюджента-Хопкинса, еще по голу забили Зак Хайман, Дерек Райан и Филип Броберг. У «Шаркс» единственную шайбу забросил Томаш Гертл.

После этого матча «Эдмонтон» со 105 очками занимает второе место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 60 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 37 (Хаймэн, Макдэвид), 5:46 — 0:1. Гертл — 22 (Петерсон), 7:03 — 1:1. Макдэвид — 63 (Фогеле), 18:16 — 1:2. Хаймэн — 36 (Экхольм, Бушар), 30:05 — 1:3. Райан — 13 (мен., Нюджент-Хопкинс), 39:53 — 1:4. Броберг — 1 (Драйзайтль, Райан), 49:48 — 1:5. Макдэвид — 64 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 54:36 — 1:6.

Вратари: Раймер — Скиннер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 23 (10+7+6) — 36 (11+9+16).

Наши: Свечников (14.05/2/-1) — Костин (10.45/0/0).

8 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.