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Сегодня, 01:33

«Эдмонтон» на выезде разгромил «Сан-Хосе»

Сергей Разин
корреспондент
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«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Сан-Хосе» со счетом 6:1.

В составе «Ойлерз» 3 (1+2) очка набрал Коннор Макдэвид, 3 (2+1) у Райана Нюджента-Хопкинса, еще по голу забили Зак Хайман, Дерек Райан и Филип Броберг. У «Шаркс» единственную шайбу забросил Томаш Гертл.

После этого матча «Эдмонтон» со 105 очками занимает второе место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 60 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 37 (Хаймэн, Макдэвид), 5:46 — 0:1. Гертл — 22 (Петерсон), 7:03 — 1:1. Макдэвид — 63 (Фогеле), 18:16 — 1:2. Хаймэн — 36 (Экхольм, Бушар), 30:05 — 1:3. Райан — 13 (мен., Нюджент-Хопкинс), 39:53 — 1:4. Броберг — 1 (Драйзайтль, Райан), 49:48 — 1:5. Макдэвид — 64 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 54:36 — 1:6.

Вратари: Раймер — Скиннер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 23 (10+7+6) — 36 (11+9+16).

Наши: Свечников (14.05/2/-1) — Костин (10.45/0/0).

8 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
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«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 79 50 29 109
2 Нью-Джерси 79 50 29 108
3 Рейнджерс 79 46 33 104
4 Питтсбург 80 40 40 90
5 Айлендерс 79 40 39 89
6 Вашингтон 78 34 44 77
7 Филадельфия 78 29 49 71
8 Коламбус 78 24 54 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 78 61 17 127
2 Торонто 78 46 32 103
3 Тампа-Бэй 79 45 34 96
4 Флорида 79 41 38 89
5 Баффало 78 39 39 85
6 Оттава 79 37 42 81
7 Детройт 79 35 44 80
8 Монреаль 79 31 48 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 79 44 35 102
2 Колорадо 77 47 30 100
3 Миннесота 78 44 34 98
4 Виннипег 78 43 35 89
5 Нэшвилл 78 40 38 88
6 Сент-Луис 79 37 42 81
7 Аризона 79 27 52 67
8 Чикаго 78 25 53 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 80 49 31 107
2 Эдмонтон 80 48 32 105
3 Лос-Анджелес 79 45 34 100
4 Сиэтл 78 44 34 96
5 Калгари 79 37 42 89
6 Ванкувер 78 35 43 77
7 Сан-Хосе 79 22 57 60
8 Анахайм 78 23 55 56
Результаты / календарь
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14.04
9.04 00:30
Аризона – Анахайм
 - : -
9.04 02:00
Торонто – Монреаль
 - : -
9.04 02:00
Оттава – Тампа-Бэй
 - : -
9.04 02:00
Вашингтон – Флорида
 - : -
9.04 02:00
Коламбус – Рейнджерс
- : -
9.04 02:00
Виннипег – Нэшвилл
 - : -
9.04 02:30
Айлендерс – Филадельфия
 - : -
9.04 03:00
Бостон – Нью-Джерси
 - : -
9.04 03:00
Миннесота – Сент-Луис
 - : -
9.04 05:00
Ванкувер – Калгари
 - : -
9.04 05:00
Сиэтл – Чикаго
 - : -
9.04 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 148
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 77 123
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 79 108
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 78 57
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 77 52
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 47 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 36 2.00
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 34 2.20
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