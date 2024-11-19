«Сан-Хосе» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Детройт» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Авторами голов «Шаркс» стали оформивший дубль Вильям Эклунд, Тайлер Тоффоли, Люк Канин и Майкл Селебрини.

За «Ред Уингз» отличились Дилан Ларкин, Марко Каспер, Майкл Расмуссен и Алекс Дебринкэт.

«Сан-Хосе» набрал 16 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Детройт» с 16-ю очками расположился на 15-й строчке «Востока».