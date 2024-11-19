«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Детройт»
«Сан-Хосе» победил «Детройт» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.
За хозяев шайбы забросили оформивший дубль Вильям Эклунд, Тайлер Тоффоли, Люк Канин и Майкл Селебрини.
Авторами голов «Ред Уингз» стали Дилан Ларкин, Марко Каспер, Майкл Расмуссен и Алекс Дебринкэт.
«Сан-Хосе» с 16 очками занимает 14-е место в Западной конференции, а «Детройт» с 16 очками расположилась на 15-й строчке «Востока».
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Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Детройт» — 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Ларкин — 11 (Эдвинссон), 7:28 — 0:1. Эклунд — 3 (бол., Веннберг, Уолман), 10:28 — 1:1. Каспер — 2 (бол., Густафссон, Тарасенко), 18:48 — 1:2. Эклунд — 4 (Ферраро, Зеттерлунд), 25:59 — 2:2. Расмуссен — 3, 28:11 — 2:3. Тоффоли — 9 (Веннберг, Делландреа), 39:18 — 3:3. Канин — 3 (Грундстрем, Тран), 46:19 — 4:3. Дебринкэт — 8 (бол., Раймонд, Ларкин), 57:54 — 4:4. Селебрини — 4 (Гранлунд, Сиси), 60:46 — 5:4.
Вратари: Блэквуд — Тэлбот.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 34 (12+11+10+1) — 20 (10+6+3+1).
Наши: Костин (9.29/2/+1) — Тарасенко (13.53/1/0).
19 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 11180 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
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|П
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|1
|Вашингтон
|18
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|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
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|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|6
|Филадельфия
|19
|8
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|18
|7
|Питтсбург
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|17
|8
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|18
|7
|11
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|Атлантический дивизион
|И
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|П
|О
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|Флорида
|18
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|2
|Торонто
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|11
|8
|24
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|9
|7
|19
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
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|18
|7
|11
|16
|8
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|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
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|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|19
|9
|10
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|17
|7
|10
|16
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
|19.11
|03:00
|
Филадельфия – Колорадо
|2 : 3
|19.11
|03:00
|
Бостон – Коламбус
|1 : 5
|19.11
|03:30
|
Монреаль – Эдмонтон
|3 : 0
|19.11
|04:00
|
Даллас – Анахайм
|2 : 4
|19.11
|05:00
|
Юта – Вашингтон
|2 : 6
|19.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|5 : 4 ОТ