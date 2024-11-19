Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:17

«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Детройт»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Сан-Хосе» победил «Детройт» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

За хозяев шайбы забросили оформивший дубль Вильям Эклунд, Тайлер Тоффоли, Люк Канин и Майкл Селебрини.

Авторами голов «Ред Уингз» стали Дилан Ларкин, Марко Каспер, Майкл Расмуссен и Алекс Дебринкэт.

«Сан-Хосе» с 16 очками занимает 14-е место в Западной конференции, а «Детройт» с 16 очками расположилась на 15-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Детройт» — 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Ларкин — 11 (Эдвинссон), 7:28 — 0:1. Эклунд — 3 (бол., Веннберг, Уолман), 10:28 — 1:1. Каспер — 2 (бол., Густафссон, Тарасенко), 18:48 — 1:2. Эклунд — 4 (Ферраро, Зеттерлунд), 25:59 — 2:2. Расмуссен — 3, 28:11 — 2:3. Тоффоли — 9 (Веннберг, Делландреа), 39:18 — 3:3. Канин — 3 (Грундстрем, Тран), 46:19 — 4:3. Дебринкэт — 8 (бол., Раймонд, Ларкин), 57:54 — 4:4. Селебрини — 4 (Гранлунд, Сиси), 60:46 — 5:4.

Вратари: Блэквуд — Тэлбот.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (12+11+10+1) — 20 (10+6+3+1).

Наши: Костин (9.29/2/+1) — Тарасенко (13.53/1/0).

19 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 11180 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Сан-Хосе Шаркс
Читайте также
Янник Синнер выиграл Итоговый турнир ATP-2024
Чудо-шайба Кузнецова, мясник Ротенберг и голевой карнавал от «Спартака». Что произошло в КХЛ 18 ноября
Овечкин получил повреждение в третьем периоде матча с «Ютой»
Захарова прокомментировала отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20
Пожар на северо-востоке Москвы полностью потушен
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Популярное видео
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о травме Овечкина
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 18 13 5 27
2 Каролина 17 13 4 26
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Айлендерс 18 7 11 18
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 19 8 11 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 18 6 12 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Ванкувер 17 9 8 21
4 Калгари 18 9 9 21
5 Эдмонтон 19 9 10 20
6 Сиэтл 19 9 10 19
7 Анахайм 17 7 10 16
8 Сан-Хосе 20 6 14 16
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 03:00
Филадельфия – Колорадо
 2 : 3
19.11 03:00
Бостон – Коламбус
 1 : 5
19.11 03:30
Монреаль – Эдмонтон
 3 : 0
19.11 04:00
Даллас – Анахайм
 2 : 4
19.11 05:00
Юта – Вашингтон
 2 : 6
19.11 06:30
Сан-Хосе – Детройт
 5 : 4 ОТ
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости