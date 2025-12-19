«Сан-Хосе» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» уступил «Далласу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

У гостей заброшенными шайбами отметились Роопе Хинтц, Уайатт Джонстон (дважды), Джастин Хрыковиан и Джейми Бенн, у хозяев — Коллин Граф (трижды) и российский защитник Шакир Мухамадуллин.

«Даллас» выиграл во второй встрече подряд. С 51 очком после 35 игр он занимает второе место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» в 35 матчах набрал 37 очков и располагается на восьмом месте.

В следующем матче «Даллас» 20 декабря встретится в гостях с «Анахаймом». «Сан-Хосе» 21 декабря сыграет дома с «Сиэтлом».

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