«Сан-Хосе» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» дома проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:8.

За «Шаркс» шайбы забросили Уильям Эклунд, Фабиан Зеттерлунд и Уокер Дуэр.

В составе «Старз» дубль оформил Мэтт Дюшен, еще по голу забили Джейсон Робертсон, Мейсон Марчмент, Маврик Бурк, Уайатт Джонстон, Томас Харли и Джейми Бенн.

«Даллас» набрал 72 очка и занимает 3-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» расположился на последней, 16-й строчке с 37 баллами.