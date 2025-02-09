«Даллас» разгромил «Сан-Хосе» в НХЛ, Дадонов отдал голевую во втором матче подряд
«Даллас» на выезде победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.
Три очка у гостей набрал Мэтт Дюшен (2+1). Еще по одной шайбе забросили Джейсон Робертсон, Мейсон Марчмент, Маврик Бурк, Уайатт Джонстон, Томас Харли и Джейми Бенн. Российский нападающий Евгений Дадонов во втором матче кряду отдал голевую передачу.
У хозяев по разу отличились Уильям Эклунд, Фабиан Зеттерлунд и Уокер Дуэр.
«Даллас» (72 очка) после 55 матчей занимает третье место в Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (37) потерпел четвертое поражение подряд и замыкает таблицу «Запада» после 57 игр.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Даллас» — 3:8 (2:3, 0:2, 1:3)
Голы: Эклунд — 11 (Селебрини, Тоффоли), 1:25 — 1:0. Зеттерлунд — 15 (Смит, Потуролски), 2:46 — 2:0. Дюшен — 21 (Гранлунд), 3:02 — 2:1. Робертсон — 20 (Дамба, Биксель), 10:08 — 2:2. Марчмент — 14 (Дюшен, Гранлунд), 13:24 — 2:3. Дюшен — 22 (бол., Харли, Джонстон), 27:30 — 2:4. Бурк — 8 (Бенн, Дадонов), 35:42 — 2:5. Джонстон — 16 (Бек, Блэкуэлл), 51:20 — 2:6. Харли — 9 (Линделл, Хинтц), 52:33 — 2:7. Дуэр — 2 (Грундстрем, Делландреа), 53:00 — 3:7. Бенн — 14 (Биксель), 53:37 — 3:8.
Вратари: Ванечек — Десмит.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 26 (5+9+12) — 34 (16+6+12).
Наши: Мухамадуллин (13.13/0/-1) — Дадонов (14.28/2/+2).
9 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|2 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|12.06
|03:00
|Каролина – Вегас
|- : -