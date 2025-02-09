«Даллас» разгромил «Сан-Хосе» в НХЛ, Дадонов отдал голевую во втором матче подряд

«Даллас» на выезде победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

Три очка у гостей набрал Мэтт Дюшен (2+1). Еще по одной шайбе забросили Джейсон Робертсон, Мейсон Марчмент, Маврик Бурк, Уайатт Джонстон, Томас Харли и Джейми Бенн. Российский нападающий Евгений Дадонов во втором матче кряду отдал голевую передачу.

У хозяев по разу отличились Уильям Эклунд, Фабиан Зеттерлунд и Уокер Дуэр.

«Даллас» (72 очка) после 55 матчей занимает третье место в Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (37) потерпел четвертое поражение подряд и замыкает таблицу «Запада» после 57 игр.

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«Сан-Хосе» — «Даллас» — 3:8 (2:3, 0:2, 1:3)

Голы: Эклунд — 11 (Селебрини, Тоффоли), 1:25 — 1:0. Зеттерлунд — 15 (Смит, Потуролски), 2:46 — 2:0. Дюшен — 21 (Гранлунд), 3:02 — 2:1. Робертсон — 20 (Дамба, Биксель), 10:08 — 2:2. Марчмент — 14 (Дюшен, Гранлунд), 13:24 — 2:3. Дюшен — 22 (бол., Харли, Джонстон), 27:30 — 2:4. Бурк — 8 (Бенн, Дадонов), 35:42 — 2:5. Джонстон — 16 (Бек, Блэкуэлл), 51:20 — 2:6. Харли — 9 (Линделл, Хинтц), 52:33 — 2:7. Дуэр — 2 (Грундстрем, Делландреа), 53:00 — 3:7. Бенн — 14 (Биксель), 53:37 — 3:8.

Вратари: Ванечек — Десмит.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (5+9+12) — 34 (16+6+12).

Наши: Мухамадуллин (13.13/0/-1) — Дадонов (14.28/2/+2).

9 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.