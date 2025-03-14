«Сан-Хосе» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Голы «Шаркс» забили Колин Граф (дубль), Уильям Смит и Тайлер Тоффоли. У «Блэкхокс» отличились Фрэнк Назар и Илья Михеев.

«Сан-Хосе» с 45 очками занимает 16-е место в Западной конференции, а «Чикаго» идет на 15-й строчке Западной конференции — 49 очков.