«Сан-Хосе» переиграл «Чикаго»

«Сан-Хосе» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Игра проходила на арене «САП Центр» в Сан-Хосе.

У «Шаркс» забили Кифер Шервуд, Вильям Эклунд и Уилл Смит. У «Блэкхокс» отличились Фрэнк Назар и Райан Донато.

«Сан-Хосе» набрал 81 очко в 76 матчах и поднялся на 9-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке — 70 очков в 78 играх.