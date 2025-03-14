«Сан-Хосе» дома выиграл у «Чикаго», Михеев отметился голом

«Сан-Хосе» дома выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев шайбы забросили Колин Граф (дубль), Уильям Смит и Тайлер Тоффоли. У «Блэкхокс» голы на счету Фрэнка Назара и Ильи Михеева. Для российского форварда это 15-я шайба в этом сезоне.

«Сан-Хосе» с 45 очками в 67 матчах занимает 16-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке «Запада» — 49 очков в 66 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Чикаго» — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Смит — 13 (Селебрини, Эклунд), 3:48 — 1:0. Граф — 3 (Веннберг, Ферраро), 10:16 — 2:0. Назар — 6 (Кайсер, Фолиньо), 20:10 — 2:1. Граф — 4 (бол., Смит, Мухамадуллин), 30:17 — 3:1. Михеев — 15 (Донато, Терявяйнен), 33:18 — 3:2. Тоффоли — 25, 59:27 — 4:2.

Вратари: Георгиев — Найт (58:03 — 59:27).

Штраф: 7 — 19.

Броски: 25 (10+7+8) — 26 (6+8+12).

Наши: Коваленко (10.38/0/0), Костин (10.05/0/0), Мухамадуллин (22.11/2/-1) — Михеев (15.17/1/-1).

14 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 13 546 зрителей.