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Сегодня, 07:56

«Сан-Хосе» победил «Чикаго», Михеев набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Шаркс» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев отметился одной голевой передачей.

«Сан-Хосе» набрал 8 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Чикаго» — последний (7 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Чикаго» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Голы: У. Смит — 1 (Канин, Сиси), 6:52 — 1:0. Донато — 6 (Михеев, Мерфи), 7:29 — 1:1. Бертуцци — 3 (Мерфи, Холл), 8:19 — 1:2. Веннберг — 2 (Зеттерлунд, Уолман), 21:30 — 2:2. У. Смит — 2 (бол.), 30:42 — 3:2.

Вратари: Блэквуд — Мразек.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 29 (12+12+5) — 31 (9+9+13).

Наши: Гущин (11.51/2/+1) — Михеев (13.38/2/+1).

1 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 10315 зрителей.

Илья Михеев
Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Чикаго Блэкхокс
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7 Питтсбург 12 4 8 9
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3 Торонто 11 6 5 13
4 Оттава 9 5 4 10
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6 Детройт 10 4 6 9
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8 Бостон 11 4 7 9
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2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 9 6 3 14
4 Юта 11 5 6 12
5 Колорадо 11 5 6 10
6 Сент-Луис 11 5 6 10
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8 Чикаго 11 3 8 7
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 7 4 15
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