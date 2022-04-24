«Сан-Хосе» обыграл «Чикаго», у Барабанова результативная передача

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 4:1.

В составе «Шаркс» результативная передача на счету Александра Барабанова.

После этого матча «Сан-Хосе» с 74 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 63 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Уотерби — 5 (Риди, Хмелевски), 6:03 — 1:0. Хертл — 29 (Майер), 21:08 — 2:0. Майер — 34 (Барабанов), 30:34 — 3:0. Т. Джонсон — 3 (Тэйвз, С. Джонс), 35:38 — 3:1. Бонино — 13 (бол., Бернс, Кутюр), 46:19 — 4:1.

Вратари: Кяхкенен — Ланкинен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 19 (4+7+8) — 28 (9+10+9).

Наши: Барабанов (19.14/1/+2) — -.

24 апреля. Сан-Хосе. SAP Center. 17562 зрителя.