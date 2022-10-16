«Сан-Хосе» уступил «Чикаго» и потерпел четвертое поражение подряд

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Чикаго» со счетом 2:5.

В составе «Шаркс» отличились Нико Штурм и Эрик Карлссон. При этом «Сан-Хосе» вел со счетом 2:0 до 28-й минуты. У «Блэкхокс» 3 (2+1) очка набрал Сэм Лафферти, 3 (1+2) очка у Джейсона Дикинсона, еще по голу забили Джонатан Тейвз и Тэйлор Рэддиш.

В следующем матче «Сан-Хосе» 19 октября встретится с «Айлендерс», «Чикаго» 22 октября сыграет с «Детройтом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Чикаго» — 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Голы: Штурм — 1 (Карлссон, Ферраро), 13:58 — 1:0. Карлссон — 1 (Кутюр, Лоренц), 19:22 — 2:0. Тэйвз — 2 (Т. Джонсон, Рэддиш), 27:21 — 2:1. Лафферти — 1 (мен., Дикинсон, Дж. Джонсон), 28:27 — 2:2. Лафферти — 2 (мен., Дикинсон, С. Джонс), 30:35 — 2:3. Рэддиш — 1 (Т. Джонсон), 45:08 — 2:4. Дикинсон — 1 (Курашев, Лафферти), 49:37 — 2:5.

Вратари: Кяхкенен — Мразек.

Штраф: 6 — 18.

Броски: 26 (9+11+6) — 25 (8+9+8).

Наши: Свечников (10.13/1/-1) — -.

16 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 15219 зрителей.