«Сан-Хосе» уступил «Чикаго» и потерпел четвертое поражение подряд
«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Чикаго» со счетом 2:5.
В составе «Шаркс» отличились Нико Штурм и Эрик Карлссон. При этом «Сан-Хосе» вел со счетом 2:0 до 28-й минуты. У «Блэкхокс» 3 (2+1) очка набрал Сэм Лафферти, 3 (1+2) очка у Джейсона Дикинсона, еще по голу забили Джонатан Тейвз и Тэйлор Рэддиш.
В следующем матче «Сан-Хосе» 19 октября встретится с «Айлендерс», «Чикаго» 22 октября сыграет с «Детройтом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Чикаго» — 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
Голы: Штурм — 1 (Карлссон, Ферраро), 13:58 — 1:0. Карлссон — 1 (Кутюр, Лоренц), 19:22 — 2:0. Тэйвз — 2 (Т. Джонсон, Рэддиш), 27:21 — 2:1. Лафферти — 1 (мен., Дикинсон, Дж. Джонсон), 28:27 — 2:2. Лафферти — 2 (мен., Дикинсон, С. Джонс), 30:35 — 2:3. Рэддиш — 1 (Т. Джонсон), 45:08 — 2:4. Дикинсон — 1 (Курашев, Лафферти), 49:37 — 2:5.
Вратари: Кяхкенен — Мразек.
Штраф: 6 — 18.
Броски: 26 (9+11+6) — 25 (8+9+8).
Наши: Свечников (10.13/1/-1) — -.
16 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 15219 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|2
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|3
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|4
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|5
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|6
|Вашингтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|2
|2
|0
|4
|3
|Флорида
|2
|2
|0
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|2
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|5
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Миннесота
|2
|0
|2
|0
|8
|Аризона
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Сиэтл
|3
|1
|2
|3
|4
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|0
|16.10
|02:00
|
Бостон – Аризона
|6 : 3
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|3 : 1
|16.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|2 : 5
|16.10
|02:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|6 : 2
|16.10
|02:00
|
Торонто – Оттава
|3 : 2
|16.10
|02:30
|
Айлендерс – Анахайм
|7 : 1
|16.10
|03:00
|
Даллас – Нэшвилл
|5 : 1
|16.10
|03:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|6 : 7
|16.10
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|5 : 2
|16.10
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|2 : 5
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Калгари
|3 : 4
|16.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|2 : 5
|И
|О
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|5
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|4
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00