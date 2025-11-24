«Сан-Хосе» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Встреча прошла на арене «САП Центр» в Сан-Хосе.

У хозяев шайбы забросили Маклин Селебрини, Коллин Граф, а также российский защитник Шакир Мухамадуллин. Еще один россиянин — Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. У гостей единственный гол на счету Моргана Гики.

«Шаркс» набрали 25 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Брюинз» с 26 очками — на седьмой строчке «Востока».