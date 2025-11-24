«Сан-Хосе» обыграл «Бостон», Мухамадуллин забил первый гол в сезоне, Аскаров отбил 34 броска

«Сан-Хосе» победил «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Маклин Селебрини и Коллин Граф, а также российский защитник Шакир Мухамадуллин. Его соотечественник, защитник Дмитрий Орлов сделал результативный пас.

В сезоне-2025/26 на счету 23-летнего Мухамадуллина 5 (1+4) очков в 11 играх, у 34-летнего Орлова — 13 (0+13) очков в 23 матчах.

23-летний российский вратарь Ярослав Аскаров отразил 34 броска в створ из 35.

Единственный гол за «Бостон» забил Морган Гики.

«Сан-Хосе» в 25 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в Западной конференции, «Бостон» идет седьмым в Восточной конференции — у этой команды 26 очков после 24 игр.