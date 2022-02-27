Дубль Маршана принес «Бостону» победу над «Сан-Хосе»

«Бостон» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

В составе «Брюинз» дублем отличился Брэд Маршан, еще один гол на счету Патриса Бержерона. Единственную шайбу «Шаркс» забросил Тимо Майер.

«Бостон» одержал четвертую победу подряд.

«Брюинз» занимают седьмое место в таблице Восточной конференции с 66 очками в 52 матчах, «Сан-Хосе» идет на 13-й строчке Запада с 52 очками в 52 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Бостон» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Маршан — 22 (Дебраск, Хаула), 14:24 — 0:1. Майер — 24 (бол., Бернс, Кутюр), 32:50 — 1:1. Маршан — 23 (Холл, Смит), 43:18 — 1:2. Бержерон — 15 (Пастрняк, Маршан), 59:20 — 1:3.

Вратари: Раймер — Суэймен.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 16 (5+4+7) — 37 (9+15+13).

Наши: Барабанов (19.35/0/0) — -.

27 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 17260 зрителей.