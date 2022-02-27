Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:35

Дубль Маршана принес «Бостону» победу над «Сан-Хосе»

Дубль Маршана принес «Бостону» победу над «Сан-Хосе»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Бостон» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

В составе «Брюинз» дублем отличился Брэд Маршан, еще один гол на счету Патриса Бержерона. Единственную шайбу «Шаркс» забросил Тимо Майер.

«Бостон» одержал четвертую победу подряд.

«Брюинз» занимают седьмое место в таблице Восточной конференции с 66 очками в 52 матчах, «Сан-Хосе» идет на 13-й строчке Запада с 52 очками в 52 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Бостон» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Маршан — 22 (Дебраск, Хаула), 14:24 — 0:1. Майер — 24 (бол., Бернс, Кутюр), 32:50 — 1:1. Маршан — 23 (Холл, Смит), 43:18 — 1:2. Бержерон — 15 (Пастрняк, Маршан), 59:20 — 1:3.

Вратари: Раймер — Суэймен.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 16 (5+4+7) — 37 (9+15+13).

Наши: Барабанов (19.35/0/0) — -.

27 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 17260 зрителей.

Брэд Маршан
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Сан-Хосе Шаркс
0
Читайте также
Норвегия требует отстранить Большунова от выступлений в Кубке мира. Ему не могут гарантировать безопасность
Махачев снес американца в первом раунде: Ислам ждал другой победы, ему уже не интересно бить середняков и нужен пояс
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Колорадо» обыграл «Вегас» и одержал третью победу подряд

НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» и другие матчи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 36 15 76
2 Питтсбург 54 32 22 72
3 Рейнджерс 52 33 19 71
4 Вашингтон 54 28 26 65
5 Коламбус 52 27 25 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Филадельфия 52 16 36 42
8 Нью-Джерси 52 18 34 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 52 34 18 72
4 Бостон 52 31 21 66
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 53 16 37 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 51 31 20 68
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 52 22 30 53
7 Чикаго 53 19 34 46
8 Аризона 52 14 38 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 52 28 24 63
3 Вегас 53 29 24 62
4 Эдмонтон 52 29 23 61
5 Анахайм 54 25 29 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 52 23 29 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
Результаты / календарь
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
27.02 03:00
Оттава – Монреаль
 1 : 2
27.02 03:30
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 2 : 3
27.02 03:30
Детройт – Торонто
 7 : 10
27.02 06:00
Вегас – Колорадо
 2 : 3
27.02 06:00
Калгари – Миннесота
 7 : 3
27.02 06:00
Сан-Хосе – Бостон
 1 : 3
27.02 06:30
Лос-Анджелес – Айлендерс
- : -
27.02 21:00
Каролина – Эдмонтон
 - : -
27.02 22:00
Даллас – Баффало
 - : -
27.02 23:00
Чикаго – Сент-Луис
 - : -
27.02 23:59
Аризона – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 75
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 74
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 49 37
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 36
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 52 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 23 2.03
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости