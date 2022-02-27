Дубль Маршана принес «Бостону» победу над «Сан-Хосе»
«Бостон» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
В составе «Брюинз» дублем отличился Брэд Маршан, еще один гол на счету Патриса Бержерона. Единственную шайбу «Шаркс» забросил Тимо Майер.
«Бостон» одержал четвертую победу подряд.
«Брюинз» занимают седьмое место в таблице Восточной конференции с 66 очками в 52 матчах, «Сан-Хосе» идет на 13-й строчке Запада с 52 очками в 52 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Бостон» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Маршан — 22 (Дебраск, Хаула), 14:24 — 0:1. Майер — 24 (бол., Бернс, Кутюр), 32:50 — 1:1. Маршан — 23 (Холл, Смит), 43:18 — 1:2. Бержерон — 15 (Пастрняк, Маршан), 59:20 — 1:3.
Вратари: Раймер — Суэймен.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 16 (5+4+7) — 37 (9+15+13).
Наши: Барабанов (19.35/0/0) — -.
27 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 17260 зрителей.
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Оттава – Монреаль
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|
Нэшвилл – Тампа-Бэй
|2 : 3
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|03:30
|
Детройт – Торонто
|7 : 10
|27.02
|06:00
|
Вегас – Колорадо
|2 : 3
|27.02
|06:00
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Калгари – Миннесота
|7 : 3
|27.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Бостон
|1 : 3
|27.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Айлендерс
|- : -
|27.02
|21:00
|
Каролина – Эдмонтон
|- : -
|27.02
|22:00
|
Даллас – Баффало
|- : -
|27.02
|23:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|- : -
|27.02
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Аризона – Виннипег
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|И
|О
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|75
|
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|74
|И
|Г
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|37
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
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|36
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|И
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Игорь Шестеркин
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Бостон
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