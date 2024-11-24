«Сан-Хосе» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» на выезде победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

«Сэйбрз» набрали 23 очка и занимают 7-е место в таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» с 17 очками — на 15-м месте «Запада».