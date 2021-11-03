«Сан-Хосе» обыграл «Баффало», Барабанов сделал голевую передачу

«Сан-Хосе» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе «Шаркс» дублем отличился Томаш Хертл, по одной шайбе забросили Джонатан Дален, Райан Меркли и Марио Ферраро. У «Сэйбрз» дубль сделал Джефф Скиннер, еще один гол на счету Дрейка Каджулы.

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов провел на льду 16 минут и 27 секунд, на его счету результативная передача.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Баффало» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Голы: Дален — 4 (Эклунд, Бернс), 7:25 — 1:0. Скиннер — 2 (Хиностроза, Хагг), 8:48 — 1:1. Р. Меркли — 1 (Барабанов, Хертл), 12:49 — 2:1. Хертл — 4 (Балцерс), 26:13 — 3:1. Каджула — 2 (Хиностроза, Козенс), 33:33 — 3:2. Ферраро — 1 (Н. Меркли, Уотерби), 46:02 — 4:2. Хертл — 5 (Балцерс, Ферраро), 51:46 — 5:2. Скиннер — 3 (Томпсон, Асплунд), 58:13 — 5:3.

Вратари: Раймер — Андерсон (7:50 — 8:48, 58:28).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (9+10+8) — 28 (7+10+11).

Наши: Барабанов (16.27/0/+2) — -.

3 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.