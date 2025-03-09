«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на выезде победили «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Игра прошла на арене «САП Центр».

«Айлендерс» набрали 65 очков в 62 матчах и находятся на 13-м месте Восточной конференции. «Сан-Хосе» с 43 баллами в 65 играл занимает последнее, 16-е место на «Западе».