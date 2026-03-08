«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» обыграли «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В овертайме шайбу забросил форвард Бо Хорват.

«Айлендерс» набрали 77 очков за 64 матча и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» с 66 очками после 61 игры идет девятым в Западной конференции.

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