«Сан-Хосе» по буллитам обыграл «Айлендерс», Барабанов забросил восьмую шайбу в сезоне

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Айлендерс» со счетом 4:3.

В составе «Шаркс» Александр Барабанов отметился заброшенной шайбой, победный буллит реализовал Логан Кутюр. Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 25 бросков.

После этого матча «Сан-Хосе» с 52 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Айлендерс» с 46 очками — на 11-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Айлендерс» — 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нельсон — 19 (Мэйфилд, Беллоуз), 14:56 — 0:1. Барабанов — 8 (бол., Бернс, Хертл), 15:55 — 1:1. Уотерби — 4 (Вьел), 17:32 — 2:1. Паризе — 7 (Ахо, Барзал), 32:48 — 2:2. Кутюр — 18 (бол., Р. Меркли, Хертл), 36:31 — 3:2. Пелек — 3 (Барзал, Паризе), 36:50 — 3:3.

Победный буллит: Кутюр.

Вратари: Раймер (65:00) — Сорокин (65:00).

Штраф: 16 — 14.

Броски: 28 (14+9+4+1) — 47 (12+17+13+5).

Наши: Барабанов (18.13/3/0) — -.

25 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 11283 зрителя.