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Сегодня, 09:21

«Сан-Хосе» по буллитам обыграл «Айлендерс», Барабанов забросил восьмую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Айлендерс» со счетом 4:3.

В составе «Шаркс» Александр Барабанов отметился заброшенной шайбой, победный буллит реализовал Логан Кутюр. Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 25 бросков.

После этого матча «Сан-Хосе» с 52 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Айлендерс» с 46 очками — на 11-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Айлендерс» — 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нельсон — 19 (Мэйфилд, Беллоуз), 14:56 — 0:1. Барабанов — 8 (бол., Бернс, Хертл), 15:55 — 1:1. Уотерби — 4 (Вьел), 17:32 — 2:1. Паризе — 7 (Ахо, Барзал), 32:48 — 2:2. Кутюр — 18 (бол., Р. Меркли, Хертл), 36:31 — 3:2. Пелек — 3 (Барзал, Паризе), 36:50 — 3:3.

Победный буллит: Кутюр.

Вратари: Раймер (65:00) — Сорокин (65:00).

Штраф: 16 — 14.

Броски: 28 (14+9+4+1) — 47 (12+17+13+5).

Наши: Барабанов (18.13/3/0) — -.

25 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 11283 зрителя.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 53 28 25 65
5 Коламбус 51 27 24 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Нью-Джерси 51 18 33 41
8 Филадельфия 51 15 36 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 35 17 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 51 30 21 64
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 52 16 36 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 51 37 14 78
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 52 30 22 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 51 22 29 53
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 51 13 38 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 50 30 20 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 51 27 24 61
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 51 23 28 52
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Рейнджерс – Вашингтон
 4 : 1
25.02 03:00
Торонто – Миннесота
 3 : 1
25.02 03:00
Флорида – Коламбус
 3 : 6
25.02 04:30
Нэшвилл – Даллас
 2 : 1 Б
25.02 06:00
Ванкувер – Калгари
 7 : 1
25.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 2 : 3 ОТ
25.02 06:30
Сан-Хосе – Айлендерс
4 : 3 Б
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