Дебютная шайба Барабанова в НХЛ принесла «Сан-Хосе» победу над «Аризоной»

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 6:4.

Форвард «Шаркс» Александр Барабанов забросил дебютную шайбу в НХЛ и завершил матч с показателем полезности «+3». На 24-й минуте встречи Адин Хилл сменил Дарси Кемпера в воротах «Койотс» при счете 0:4.

«Сан-Хосе» прервал серию из восьми поражений подряд.

После этого матча «Сан-Хосе» с 43 очками занимает шестое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 47 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Аризона» — 6:4 (2:0, 2:2, 2:2)

Голы: Грегор — 5, 0:17 — 1:0. Бернс — 7 (Хертл, Кейн), 3:07 — 2:0. Кутюр — 16 (Патерин, Майер), 21:54 — 3:0. Карлссон — 6 (Кейн), 23:19 — 4:0. Бантинг — 8 (Чикран, Н. Шмальц), 24:43 — 4:1. Келлер — 14 (Н. Шмальц, Бантинг), 30:05 — 4:2. Чикран — 15 (Голигоски, Хейден), 42:02 — 4:3. Барабанов — 1 (Кейн, Хертл), 51:17 — 5:3. Чикран — 16 (Хант), 55:16 — 5:4. Кейн — 19 (п.в., Ферраро), 59:51 — 6:4.

Вратари: Корженарж — Кемпер (Хилл, 23:19, 59:21 — 59:51).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (8+12+14) — 25 (7+7+11).

Наши: Барабанов (17.15/4/+2), Кныжов (15.55/1/+1) — Любушкин (16.39/1/-1).

27 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.