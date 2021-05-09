«Аризона» обыграла «Сан-Хосе» благодаря голу Кессела в овертайме

«Аризона» обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Койотс» Фил Кессел.

«Аризона» занимает пятое место в таблице Западного дивизиона с 54 очками в 56 матчах. «Сан-Хосе» идет на шестой строчке с 49 очками в 55 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Аризона» — 4:5 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Дворак — 16 (Кессел, Экман-Ларссон), 3:32 — 0:1. Балцерс — 8 (Хмелевски, Гэмбрелл), 6:44 — 1:1. Дворак — 17 (бол., Фишер, Кессел), 11:36 — 1:2. Лабанк — 12, 15:28 — 2:2. Майер — 12 (Лабанк), 25:26 — 3:2. Йеник — 2 (Фишер, Седерстрем), 26:20 — 3:3. Гарлэнд — 12 (Голигоски, Чикран), 56:07 — 3:4. Барабанов — 3 (Хертл, Кейн), 59:11 — 4:4. Кессел — 20, 62:30 — 4:5.

Вратари: Мельничук (61:24) — Хилл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 48 (19+14+14+1) — 32 (8+17+4+3).

Наши: Барабанов (17.49/4/0), Кныжов (20.50/5/+1), Чехович (10.57/3/-1) — Любушкин (15.09/2/0).

9 мая. Сан-Хосе. SAP Center.