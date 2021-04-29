Голевая передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» победить «Аризону»

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 4:2.

В составе «Шаркс» шайбы забросили Эвандер Кейн с передачи Александра Барабанова, Рудольфс Балцерс, Кевин Лабанк и Томаша Гертла. «Койоты» ответили точными бросками Фила Кессела и Йохана Ларссона.

Защитник хозяев Николай Кныжов завершил встречу с показателем полезности «-2», у защитника гостей Ильи Любушкина «-1».

После этого матча «Сан-Хосе» с 45 очками занимает шестое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 47 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Аризона» — 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Голы: Кейн — 20 (Барабанов, Хертл), 1:12 — 1:0. Балцерс — 7 (Кутюр, Леонард), 10:06 — 2:0. Лабанк — 11 (Труэ, Грегор), 14:08 — 3:0. Кессел — 18 (Н. Шмальц, Келлер), 15:47 — 3:1. Ларссон — 8 (Яльмарссон, Хант), 24:40 — 3:2. Хертл — 15 (п.в., Ферраро, Кутюр), 59:23 — 4:2.

Вратари: Корженарж — Кемпер (14:47 — 15:47, 58:34 — 59:23).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (8+10+13) — 30 (13+14+3).

Наши: Барабанов (16.39/0/0), Кныжов (20.19/0/-2) — Любушкин (14.46/0/-1).

29 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.