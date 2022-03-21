«Сан-Хосе» обыграл «Аризону» и прервал серию из трех поражений

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 4:2.

В составе «Шаркс» отличились Ник Бонино, Тимо Майер с передачи Александра Барабанова, Ноа Грегор и Рудольфс Балцерс. У «Койотс» шайбы забросили Фил Кессел и Лоусон Крауз.

После этого матча «Сан-Хосе» с 62 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Аризона» с 44 очками — на 15-й строчке.