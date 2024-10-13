«Сан-Хосе» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Шайбы забросили Исак Лундстрем и Тревор Зеграс.

Для «Дакс» это была первая игра в сезоне. «Шаркс» стартовали с двух поражений подряд.