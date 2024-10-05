«Анахайм» по буллитам обыграл «Сан-Хосе», Костин забросил одну шайбу

«Анахайм» выиграл у «Сан-Хосе» в предсезонном матче НХЛ — 3:2 Б. Форвард «Дакс» Каттер Готье — единственный, кто реализовал буллит в серии.

Российский нападающий «Шаркс» Клим Костин забросил одну шайбу,реализовав большинство в начале второго периода.

В пятницу, 4 октября, матчем «Баффало» — «Нью-Джерси» (1:4) в Праге стартовал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25.